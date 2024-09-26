Собянин: За лето количество центров московского долголетия увеличилось до 134

По его словам, летом 2024 года в столице открылись 14 новых центров московского долголетия, в которых москвичи старшего возраста поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом.

Собянин отметил, что в текущем году, благодаря тёплой погоде в сентябре, летний сезон проекта длился четыре месяца. Всё это время горожане старшего поколения участвовали в утренних разминках на площадках, организованных во всех округах, в том числе в знаковых местах столицы.

«Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды», - рассказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что к проекту «Московское долголетие» присоединились 570 тысяч москвичей старшего поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

