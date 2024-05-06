Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло в 2,7 раза

Столичные производители высокотехнологичной продукции за январь-март текущего года при поддержке города нарастили объемы выпуска почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица поддерживает производителей инновационной продукции. По словам Ликсутова, более 100 городских предприятий выпускают оптическую и компьютерную технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в том числе в транзисторах, коммуникационной аппаратуре и навигационных приборах.

Так, столичный разработчик и производитель сетевого оборудования «Инкарнет» в 2024 году закончил модернизацию цеха по выпуску корпусов электронных изделий. На предприятии были обновлены фрезерные, листогибочные и лазерные станки, также обновили саму площадку. В цехе производят, в частности, корпуса для электронных изделий, а также внутренние и внешние радиаторы для пассивного охлаждения электроники. Корпуса изготавливаются в том числе из нержавеющей стали, а также из стали с добавками и пластика.

Таким образом, Москва создает благоприятный инвестиционный климат для развития предприятий. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Так, резидент «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ») создал свыше 50 стартовых высокотехнологичных предприятий. В частности, центр профинансировал компанию по изготовлению систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов.

Министр правительства Москвы глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что для развития отрасли микроэлектроники на базе ОЭЗ действует кластер микроэлектроники и фотоники. «Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек», - отметил он.

По его словам, кластеры дают возможность участникам эффективно обмениваться технологиями и опытом, а также снижать издержки производства.

Москва создает комфортные условия для бизнеса, которые дают возможность развиваться большим, малым и средним предприятиям: они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

