Сергей Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский, в которых проживают 178 тысяч москвичей.

По его словам, власти столицы уделили особое внимание транспортной доступности районов. В частности, к ним добавили два кольца - Большая кольцевая линия (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК). Вдобавок в районах есть станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Савеловская», «Белорусская», «Беговая» и МЦД-2 «Дмитровская» и «Гражданская». В скором будущем запустят МЦД-4.

Также глава столицы рассказал о реконструкции Центрального московского ипподрома и ряда больниц. В частности, Боткинской. Кроме того, в районах активно благоустраивают территории и создают парки, а ветхие дома перестраивают в рамках программы реновации.

