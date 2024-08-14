Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Студенты - строители заняты работой на объектах городского, федерального и международного значения. Например, часть из них трудятся на стройплощадках инновационного кластера «Воробьевы горы», столичного метро. Другие – участвуют в прокладке второй линии Байкало-Амурской магистрали, работают на объектах Росатома, в том числе, за границей - в Турции, Индии, Египте и Бангладеш.

Кроме того, немало студентов трудоустроены проводниками в пассажирских поездах дальнего следования. Большой популярностью пользуется занятость в гостиничном бизнесе. Медицинские отряды студентов помогают медикам в больницах Москвы, Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Перми и Южно-Сахалинска. Ест также отряды ветеринаров и зоотехников, археологов.

Осенью будут организованы конкурсы на лучший отряд, творческие мероприятия. Также стартует подготовка к юбилейному Всероссийскому слету студенческих отрядов, который пройдет в Москве в конце ноября.

