Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

Более трех тысяч участников студенческих отрядов российской столицы работают этим летом в регионах по разным специальностям. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, учащиеся вузов трудятся по различным специальностям от Южно-Сахалинска до Севастополя.

Студенческие отряды организованы в рамках проекта «Молодежь Москвы». Как уточнил градоначальник, самое востребованное направление летней деятельности — педагогика. Более тысячи начинающих специалистов включены в организацию детского отдыха, они стали вожатыми, спортивными инструкторами, ведущими кружков в детских лагерях Московской области, Кубани и Крыма.

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Студенты - строители заняты работой на объектах городского, федерального и международного значения. Например, часть из них трудятся на стройплощадках инновационного кластера «Воробьевы горы», столичного метро. Другие – участвуют в прокладке второй линии Байкало-Амурской магистрали, работают на объектах Росатома, в том числе, за границей - в Турции, Индии, Египте и Бангладеш.

Кроме того, немало студентов трудоустроены проводниками в пассажирских поездах дальнего следования. Большой популярностью пользуется занятость в гостиничном бизнесе. Медицинские отряды студентов помогают медикам в больницах Москвы, Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Перми и Южно-Сахалинска. Ест также отряды ветеринаров и зоотехников, археологов.

Осенью будут организованы конкурсы на лучший отряд, творческие мероприятия. Также стартует подготовка к юбилейному Всероссийскому слету студенческих отрядов, который пройдет в Москве в конце ноября.

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Фото: mos.ru
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