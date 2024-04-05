Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект «Время добра»
Ежегодный волонтерский проект «Время добра», участником которого может стать любой желающий, стартует в столице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в проекте четыре сезона, весенний продлится с 6 по 14 апреля. В его рамках предусмотрены «субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции».
По словам градоначальника, для того, чтобы стать участником проекта, необходимо выбрать мероприятие, зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера» и оказать помощь нуждающимся.
Добровольцы будут помогать пациентам городских клиник, собирать корм для животных, сдавать вторсырье. Также предусмотрены встречи с экспертами по направлениям волонтерской деятельности.
Ранее Собянин пригласил школьников столицы на фестиваль колледжей, на котором они смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru