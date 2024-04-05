Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект «Время добра»

Он уточнил, что в проекте четыре сезона, весенний продлится с 6 по 14 апреля. В его рамках предусмотрены «субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции».

По словам градоначальника, для того, чтобы стать участником проекта, необходимо выбрать мероприятие, зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера» и оказать помощь нуждающимся.

Добровольцы будут помогать пациентам городских клиник, собирать корм для животных, сдавать вторсырье. Также предусмотрены встречи с экспертами по направлениям волонтерской деятельности.

Ранее Собянин пригласил школьников столицы на фестиваль колледжей, на котором они смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».