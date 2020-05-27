Собянин: Некоторые бытовые услуги возобновятся в Москве с 1 июня
Серей Собянин предлагает открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг. Об этом столичный градоначальник заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Как отмечает РИА Новости, в частности, речь об открытии прачечных, химчисток и ремонтных мастерских - они не предполагают длительного контакта их сотрудников с клиентами. Кроме того, предполагается и открытие магазинов, торгующих непродовольственными товарами.
Также Сергей Собянин отметил, что москвичи смогут выходить на прогулки с 1 июня. Однако гулять нужно будут по графику — жителям разных домов разрешат делать это в разное время, чтобы «не все одновременно».
К слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице после отмены ограничений вернулись к работе более 90% предприятий. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Собянин выразил благодарность предпринимателям, поскольку они обеспечили мегаполис всем необходимым во время эпидемии коронавируса. По его словам, в кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Мэр отметил бесперебойную работу продуктовых магазинов и такси, а также подчеркнул, что множество повседневных услуг жители региона в этот период могут получить с помощью курьеров или онлайн.
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