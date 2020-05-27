Собянин: Некоторые бытовые услуги возобновятся в Москве с 1 июня

Серей Собянин предлагает открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг. Об этом столичный градоначальник заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Как отмечает РИА Новости, в частности, речь об открытии прачечных, химчисток и ремонтных мастерских - они не предполагают длительного контакта их сотрудников с клиентами. Кроме того, предполагается и открытие магазинов, торгующих непродовольственными товарами.

Также Сергей Собянин отметил, что москвичи смогут выходить на прогулки с 1 июня. Однако гулять нужно будут по графику — жителям разных домов разрешат делать это в разное время, чтобы «не все одновременно».