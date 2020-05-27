Кремль не исключил отмены ограничений в Москве к параду Победы
В Кремле прокомментировали возможность отмены ограничений из-за коронавируса в Москве к параду Победы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, до момента его проведения – до 24 июня – остаётся практически месяц, поэтому ситуация может поменяться, и могут быть внесены коррективы, пишет RT. Также представитель Кремля добавил, что в эту среду, 27 мая, пройдет совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В его рамках будет обсуждаться ситуация с COVID-19 в столице.
Кроме того, Песков подчеркнул, что 24 июня – день, когда состоится парад Победы – с большой долей вероятности может быть объявлен выходным, отмечает РИА ФАН.
Напомним, накануне стало известно, что традиционный парад Победы 9 мая, перенесенный в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, состоится на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к его проведению, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, подчеркивает Ura.ru.
К слову, некоторые лидеры зарубежных стран уже подтвердили свой визит в Москву 24 июня. Так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным принял решение посетить российскую столицу в день проведения Парада. «С благодарностью принял приглашение», - подчеркнул он.
Вскоре свой визит в Москву подтвердил и президент Молдавии Игорь Додон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru