Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 марта в своем официальном Telegram-канале.

Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Глава Москвы в Международный женский день отметил, что весенний праздник украшен улыбками представительниц прекрасного пола.

Он поблагодарил женщин за достижения и теплую атмосферу в Москве.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме – Москве», - отметил градоначальник.

Сергей Собянин пожелал женщинам приятных сюрпризов, любви и счастья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЖенщиныПоздравлениеСобянинСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры