Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта
8 марта 202411:34
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 марта в своем официальном Telegram-канале.
Глава Москвы в Международный женский день отметил, что весенний праздник украшен улыбками представительниц прекрасного пола.
Он поблагодарил женщин за достижения и теплую атмосферу в Москве.
«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме – Москве», - отметил градоначальник.
Сергей Собянин пожелал женщинам приятных сюрпризов, любви и счастья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила над Белгородским районом два беспилотника
- Искусственный интеллект определил самые нежеланные подарки женщин на 8 Марта
- Собянин: Более 56 млн цветов украсит Москву в этом году
- Медиамагнат Мердок женится на экс-теще Абрамовича
- Посетители Московского зоопарка увидели панду Катюшу
- Песков пояснил решение президента РФ о помиловании россиянок
- Названы мировые лидеры цветочного экспорта
- Путин помиловал более 50 женщин 8 марта
- Экс-солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»
- Трамп назвал неуважение к Байдену причиной начала СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru