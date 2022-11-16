Собянин: доходы от новогодних мероприятий в Москве направят на поддержку спецоперации
Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В интервью РИА Новости он также сообщил, что вырученные средства направят в поддержку спецоперации. При этом Собянин пообещал, что решение о проведении мероприятий остается за москвичами.
Ранее сегодня Собянин заявил, что формат празднования Нового года в Москве определят с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Градоначальник считает, что Москве не следует закупать новые новогодние конструкции. Однако столица «должна быть украшена и приветлива».
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