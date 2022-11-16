Собянин: доходы от новогодних мероприятий в Москве направят на поддержку спецоперации

Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью РИА Новости он также сообщил, что вырученные средства направят в поддержку спецоперации. При этом Собянин пообещал, что решение о проведении мероприятий остается за москвичами.