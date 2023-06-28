Сергей Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

Взрослая городская поликлиника №36 занимает здание площадью 8,5 тыс. кв. м., построенное в 1997 году. Её реконструкция началась в июле прошлого года. В ходе работ будут заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. В поликлинике будут работать 242 человека. Реконструкция здания позволит увеличить число кабинетов врачей общей практики, а также открыть новые кабинеты ЛФК и массажа. Это позволит обслуживать свыше тысячи человек в смену.

Здание филиала №3 детской городской поликлиники №150 на занимает площадь 7,5 тыс. кв. м. Комплексная реконструкция поликлиники, открытой в 1997 году, была начата в июле 2022 года. Само здание и оборудование в нём будут полностью приведены в соответствие с новым московским стандартом поликлиник. В поликлинике будут работать 89 человек. Мощность учреждения составит более 700 посещений в смену.

