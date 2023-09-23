Сергей Собянин подвел итоги летнего сезона в музеях и парках Москвы

По его словам, а рамках культурных мероприятий москвичей и гостей столице познакомили с культурными традициями России, ее историей, произведениями классического и современного искусства, а также с достижениями отечественных ученых.

За четыре месяца в парках, подведомственных столичному департаменту культуры, прошло более шести тысяч мероприятий, в которых поучаствовали больше 80 миллионов посетителей. За лето в Москве прошло множество фестивалей и выставок. Например, «Горький в Парке Горького», киномарафон «Они сражались за Родину», «Город. Лето. ВДНХ» и многие другие.

