Сергей Собянин подвел итоги летнего сезона в музеях и парках Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за лето этого года московские музеи и выставочные залы открыли больше 100 новых выставок. Об этом градоначальник написал своем Telegram-канале.
По его словам, а рамках культурных мероприятий москвичей и гостей столице познакомили с культурными традициями России, ее историей, произведениями классического и современного искусства, а также с достижениями отечественных ученых.
За четыре месяца в парках, подведомственных столичному департаменту культуры, прошло более шести тысяч мероприятий, в которых поучаствовали больше 80 миллионов посетителей. За лето в Москве прошло множество фестивалей и выставок. Например, «Горький в Парке Горького», киномарафон «Они сражались за Родину», «Город. Лето. ВДНХ» и многие другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru