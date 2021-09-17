Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Глава военного ведомства отдал свой голос на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что для каждого военнослужащего, гражданина России участие в выборах по избранию законодательной власти – важная и ответственная задача.

После голосования министр обороны сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе со своими родителями. Одному из них – Данииле Кириенко, который, по его словам, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – станешь генералом!», - пообещал Шойгу.

Ранее сообщалось, что за первые 2 часа после старта голосования более 250 тысяч москвичей отдали свой голос онлайн.

Трехдневные выборы в Госдуму стартовали сегодня и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также могут проголосовать за депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.







