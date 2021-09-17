Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Глава военного ведомства отдал свой голос на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, передает ТАСС.
Шойгу отметил, что для каждого военнослужащего, гражданина России участие в выборах по избранию законодательной власти – важная и ответственная задача.
После голосования министр обороны сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе со своими родителями. Одному из них – Данииле Кириенко, который, по его словам, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – станешь генералом!», - пообещал Шойгу.
Ранее сообщалось, что за первые 2 часа после старта голосования более 250 тысяч москвичей отдали свой голос онлайн.
Трехдневные выборы в Госдуму стартовали сегодня и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также могут проголосовать за депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Роспотребнадзор: Говорить о новой волне COVID-19 в России преждевременно
- В Кремле рассказали о самочувствии Путина
- «Провокационные попытки»: Кремль отреагировал на удаление приложения «Навальный»
- Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн
- В Одесской области переименуют названные в честь Терешковой улицы
- Жириновский допустил избрание на второй срок главы Владимирской области Сипягина
- Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию
- В России зафиксировали почти 20 тысяч заражений COVID-19 за сутки
- В штатном режиме: в системе онлайн-голосования получено уже 350 тыс голосов
- Ученые заявили о резком росте озоновой дыры над Южным полюсом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru