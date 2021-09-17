Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Глава военного ведомства отдал свой голос на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что для каждого военнослужащего, гражданина России участие в выборах по избранию законодательной власти – важная и ответственная задача.

После голосования министр обороны сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе со своими родителями. Одному из них – Данииле Кириенко, который, по его словам, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – станешь генералом!», - пообещал Шойгу.

Ранее сообщалось, что за первые 2 часа после старта голосования более 250 тысяч москвичей отдали свой голос онлайн.

Трехдневные выборы в Госдуму стартовали сегодня и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также могут проголосовать за депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.



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