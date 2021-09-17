За первые 2 часа более 250 тысяч москвичей проголосовали онлайн

Более 250 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за первые два часа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трехдневные выборы в Госдуму стартовали в пятницу и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также могут проголосовать за депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

В первые часы голосования наблюдается около 47 тысяч запросов к системе в секунду. Такая нагрузка связана с большой популярностью электронного голосования и не влияет на работу системы.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов участников электронного голосования. Это горожане, которые предварительно зарегистрировались на портале mos.ru или через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Онлайн-голосование доступно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Кроме того, участники электронного голосования смогут принять участие в розыгрыше однокомнатной квартиры в Москве, автомобиля, либо 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Выигранные баллы можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств.

