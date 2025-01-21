Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»

Он особенно возмутился экспонатами «Welcome to Russia» и «Старший брат». Первый - это матрёшка с размещёнными внутри шипами. Второй - револьвер, который направлен на яйцо.

В ходе брифинга перед заседанием Госдумы политика отметил, что «иноагенты захлёбываются от соплёй» и нахваливая музей «дурят нашу молодёжь».

«Мы все помним про «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Он нервно курит в сторонке», - заключил Миронов.

Ранее в Финляндии закрылся единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

