Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.
Он особенно возмутился экспонатами «Welcome to Russia» и «Старший брат». Первый - это матрёшка с размещёнными внутри шипами. Второй - револьвер, который направлен на яйцо.
В ходе брифинга перед заседанием Госдумы политика отметил, что «иноагенты захлёбываются от соплёй» и нахваливая музей «дурят нашу молодёжь».
«Мы все помним про «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Он нервно курит в сторонке», - заключил Миронов.
Ранее в Финляндии закрылся единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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