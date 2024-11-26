Сергей Миронов объяснил, почему ракету назвали «Орешником»

Выступая в Госдуме он напомнил, что именно орешник использовался для изготовления розог, «наряду с березой, и с рябиной, и с ивой».

«Горячие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде «Орешника», это будет действительно очень хороший урок», — заключил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что странам Запада нужно рассматривать применение Россией ракетной системы «Орешник» как предупредительный звонок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

