Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий орешник»

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в футболке «Крепкий орешник». На ней президент РФ Владимир Путин изображён на фоне взлетающей баллистической ракеты.

Опубликованы первые кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»

Отвечая на вопрос депутатов о том, где можно приобрести такую футболку, Миронов порекомендовал обратиться к своему помощнику, а позже заявил, что «это секрет».

«Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание представители СМИ. Вот как надо работать!», - поддержал Миронова спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник» для продажи алкогольной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:ГосдумаСправедливая РоссияСергей Миронов

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