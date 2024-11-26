Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий орешник»

Отвечая на вопрос депутатов о том, где можно приобрести такую футболку, Миронов порекомендовал обратиться к своему помощнику, а позже заявил, что «это секрет».

«Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание представители СМИ. Вот как надо работать!», - поддержал Миронова спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник» для продажи алкогольной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

