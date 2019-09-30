Сергей Лазарев подтвердил рождение дочери
Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что весной этого года он вновь стал отцом – в мае у него родилась дочь. Слухи о рождении ребенка появились еще несколько месяцев назад, однако Лазарев их не комментировал.
Однако в эфире НТВ исполнитель признался, что это правда. По его словам, он назвал дочь Анной, она родилась с весом 3700 граммов и ростом 52 см. Также Лазарев рассказал, что не присутствовал на родах, но приехал забирать ребенка в роддом вместе с первенцем – 5-летним Никитой.
Сын Лазарева родился в 2014 году, певец скрывал этот факт на протяжении двух лет. У обоих детей Лазарева одни и те же биологические родители, однако вынашивали их разные суррогатные матери.
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