Сергей Лавров сравнил «Спартак» с родиной

Сергей Лавров в очередной раз признался в симпатии к московскому футбольному клубу «Спартак». Кроме того, как пишет РИА Новости, министр иностранных дел России рассказал о том, что болеет за «красно-белых» со школьной скамьи. Глава МИД России отметил, что, учась в первом классе, он жил в Ногинске рядом со стадионом местного «Спартака». И именно тогда, по словам министра, началось его увлечение футболом.

«Спартак» – это как родина. Её не выбирают», — подчеркнул Сергей Лавров.