Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких детей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на оргкомитет акции.

Дети участников СВО из российских регионов посетили елку Мэра Москвы

Отмечается, что одним из них был шестилетний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими обитателями. Так, он приехал в Москву и посетил палеонтологический музей и океанариум.

Кроме того, Кириенко исполнил мечту 9,5-летнего Андрея Русанова из Луганска. Для него тоже была организована поездка в столицу, где он посетил новогоднюю елку в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе. Кроме того, ему был подарен домашний спортивный комплекс.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещений выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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