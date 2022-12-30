Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»

Отмечается, что одним из них был шестилетний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими обитателями. Так, он приехал в Москву и посетил палеонтологический музей и океанариум.

Кроме того, Кириенко исполнил мечту 9,5-летнего Андрея Русанова из Луганска. Для него тоже была организована поездка в столицу, где он посетил новогоднюю елку в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе. Кроме того, ему был подарен домашний спортивный комплекс.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещений выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

