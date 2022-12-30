Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких детей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на оргкомитет акции.
Отмечается, что одним из них был шестилетний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими обитателями. Так, он приехал в Москву и посетил палеонтологический музей и океанариум.
Кроме того, Кириенко исполнил мечту 9,5-летнего Андрея Русанова из Луганска. Для него тоже была организована поездка в столицу, где он посетил новогоднюю елку в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе. Кроме того, ему был подарен домашний спортивный комплекс.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещений выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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