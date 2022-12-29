Дети участников СВО из российских регионов посетили елку Мэра Москвы

Дети участников спецоперации из различных российских регионов посетили елку Мэра Москвы, ставшую частью туристической программы «Зимняя сказка», которую организовали в Москве.

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В фойе детей ждал волшебный «Новогодний московский экспресс». Ребята отправились в захватывающее предновогоднее путешествие и узнали о семейных традициях, связанных с Новым годом.

После этого детей и взрослых встретили Дед Мороз, Снегурочка и герои популярных кинокартин и мультфильмов. Героями новогоднего представления стали Алиса, ее родители и бабушка, очутившиеся в сказке. Маленькие зрители узнали, какие чудеса можно совершить при помощи доброты, отзывчивости и заботы о ближних.

После представления гости увидели карнавал елочных игрушек, после чего приняли участие в тематических мастер-классах. В специальных зонах все желающие сделали фотографии на память. Каждому участнику елки Мэра Москвы вручили сладкий подарок.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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