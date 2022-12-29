Дети участников СВО из российских регионов посетили елку Мэра Москвы
Дети участников спецоперации из различных российских регионов посетили елку Мэра Москвы, ставшую частью туристической программы «Зимняя сказка», которую организовали в Москве.
Вице-мэр Ракова: Семьи мобилизованных москвичей получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия
В фойе детей ждал волшебный «Новогодний московский экспресс». Ребята отправились в захватывающее предновогоднее путешествие и узнали о семейных традициях, связанных с Новым годом.
После этого детей и взрослых встретили Дед Мороз, Снегурочка и герои популярных кинокартин и мультфильмов. Героями новогоднего представления стали Алиса, ее родители и бабушка, очутившиеся в сказке. Маленькие зрители узнали, какие чудеса можно совершить при помощи доброты, отзывчивости и заботы о ближних.
После представления гости увидели карнавал елочных игрушек, после чего приняли участие в тематических мастер-классах. В специальных зонах все желающие сделали фотографии на память. Каждому участнику елки Мэра Москвы вручили сладкий подарок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве 1 января
- Опрос: большинство россиян потратят на новогодний стол до 10 тысяч рублей
- Строительство водовода из Дона для обеспечения Донецка завершат к марту
- В Совфеде озвучили «формулу мира» России
- Кабмин направит около 39 млрд рублей на строительство медучреждений в регионах
- Депутаты Верховной рады отменили новогодние каникулы
- ФСБ задержала в Херсонской области агента, передававшего СБУ координаты российских военных
- В Госдуме назвали бредом заявления о роли России в разжигании сербско-косовского конфликта
- Хуснуллин: Программу льготной ипотеки будут развивать на новых территориях
- Мошенники предлагают россиянам поучаствовать в розыгрыше алкоголя через WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru