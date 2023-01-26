Кириенко утверждает, что для России наступило время возможностей
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко утверждает, что нынешние глобальные изменения в мире, это время возможностей для России.
Политик считает, что мир очень быстро меняется и эти изменения необратимы и «происходят на наших глазах». По мнению Кириенко это время вызова, а также «возможностей для России, для каждого из вас». Об этом первый замруководителя АП заявил в ходе учредительной конференции «Сила - в знании».
Ранее Кириенко заявил, что поставленные президентом Путиным задачи военной операции на Украине будут выполнены, а «победа России неминуема», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- В РПЦ предложили запретить женщинам делать аборт без согласия супруга
- Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии стать участниками Азиатских игр
- Кириенко утверждает, что для России наступило время возможностей
- SHAMAN срезал дреды в новом клипе «Исповедь»
- Песков: Зеленский сам перестал быть возможным оппонентом для Путина
- Татарстан отказался от президентов без переходного периода
- Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине
- Песков: поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт
- СМИ: Польша по частям передала Киеву несколько истребителей МиГ-29
- СМИ: В подмосковном Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru