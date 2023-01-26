Кириенко утверждает, что для России наступило время возможностей

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко утверждает, что нынешние глобальные изменения в мире, это время возможностей для России.

Политик считает, что мир очень быстро меняется и эти изменения необратимы и «происходят на наших глазах». По мнению Кириенко это время вызова, а также «возможностей для России, для каждого из вас». Об этом первый замруководителя АП заявил в ходе учредительной конференции «Сила - в знании».

Ранее Кириенко заявил, что поставленные президентом Путиным задачи военной операции на Украине будут выполнены, а «победа России неминуема», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

