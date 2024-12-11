Сергей Боярский рассказал о планах работы на посту главы комитета ГД по информполитике

Новый глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что продолжит работать в том высоком темпе, который задал перешедший в новую должность Александр Хинштейн. Его слова приводит «Маяк».

Хинштейн считает, что все члены курского правительства должны вести страницы в соцсетях

Он отметил, что в зоне «первоочередного внимания» комитета останутся и законопроекты и по защите персональных данных, и по развитию сети интернет, и по всем аспектам поддержки IT-отрасли.

На вопрос журналистов о поддержке СМИ Боярский подчеркнул, что это также «неотъемлемая часть зоны внимания» комитета.

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио главы региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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