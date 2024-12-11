Хинштейн считает, что все члены курского правительства должны вести страницы в соцсетях

По его словам, обратную связь с ними будут оценивать люди. Чиновники должны отвечать на вопросы.

Ранее Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

