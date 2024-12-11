Хинштейн считает, что все члены курского правительства должны вести страницы в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Хинштейн заявил, что ни один курский чиновник не покаялся

По его словам, обратную связь с ними будут оценивать люди. Чиновники должны отвечать на вопросы.

Ранее Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Курская ОбластьАлександр Хинштейн

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