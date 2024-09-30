«Серьезное нарушение»: Лантратова назвала регионы, в которых учителям недоплачивают
Яна Лантратова заявила НСН, что учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае, но так происходит далеко не всегда.
Учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае, но практически во всех регионах РФ часто встречаются серьезные нарушения по выплатам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью НСН.
Профсоюз работников системы образования «Учитель» заявил о намерении обратиться в Рособрнадзор из-за окладов ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает «Коммерсант». Так, поводом для обращения в Рособрнадзор стал иск учительницы, которая сообщила, что ее зарплата превышала МРОТ только с учетом доплат за проверку письменных работ, классное руководство и проведение внеклассных занятий. Лантратова рассказала, с чем связана такая проблема.
«Тут нужно прояснить ситуацию. Если педагог работает на полную ставку, он в любом случае должен получать сумму в размере МРОТ. Если его заработная плата ниже – руководство школы доплачивает до уровня МРОТ. Проблема в том, что администрация школы может дополнительно нагружать учителя работой, и, доплачивая за нее, повышать зарплату педагога до уровня МРОТ. Это серьезное нарушение прав учителей, на которое и обратил внимание Конституционный Суд, встав на сторону Елены Харюшевой из Архангельской области», - отметила она.
По ее словам, учителя на местах не могут с этим бороться, так как конфликт просто лишит их работы.
«То есть, учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае. А дополнительная работа должна оплачиваться сверх этого. Но, действительно, что делать учителям, которые сталкиваются с несправедливой оплатой своего труда со стороны администрации школы? Только идти на конфликт с руководством школы, обращаться в региональный департамент образования или в суд. Далеко не все педагоги имеют такую возможность – особенно в сельских школах, где учителю просто будет негде работать, если он поссорится с руководством. Поэтому, я считаю, что следить за размером оплаты труда учителей должен Рособрнадзор, чтобы выявлять ситуации, в которых педагогам не доплачивают», - пояснила депутат.
Она перечислила регионы, в которых эта проблема наименее остро стоит сегодня, в других же – учителям не доплачивают часто.
«Проблемы есть практически во всех регионах, которые являются дотационными. Проще перечислить субъекты, где учителям платят хорошо – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Тюмень, Ханты-Мансийский округ, Краснодарский край. Еще есть 10-13 субъектов, где учителя получают более-менее достойную оплату труда. Во всех остальных регионах есть сложности, в первую очередь в сельских школах. Все очень просто – чем богаче регион, тем больше зарплаты у учителей. Причина этого кроется в недостаточном финансировании сферы образования, а также в отсутствие единой тарифной сетки для учителей», - добавила собеседница НСН.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ с 2025 года будет увеличен более чем на 16,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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