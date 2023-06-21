Минпросвет раскрыл, сколько баллов даст серебряная медаль при поступлении в вуз

Серебряная медаль за окончание школы будет добавлять от двух до трех баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Такие данные привел «РИА Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.

Окончательное решение на этот счёт будет принято до начала нового учебного года. Что касается физической составляющей медали, то её размер будет совпадать с золотой.

Министерство образования и науки РФ в 2013 году отменило практику вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ.