Минпросвет раскрыл, сколько баллов даст серебряная медаль при поступлении в вуз
Серебряная медаль за окончание школы будет добавлять от двух до трех баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Такие данные привел «РИА Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.
Окончательное решение на этот счёт будет принято до начала нового учебного года. Что касается физической составляющей медали, то её размер будет совпадать с золотой.
Министерство образования и науки РФ в 2013 году отменило практику вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ.
Вместо этого предполагалось выдавать аттестаты с отличием за успешную сдачу государственной итоговой аттестации и «пятёрки» по всем предметам.
Однако в 2014 году Минобразования возобновило выдачу почетных знаков отличия, на этот раз, в виде награды «За особые успехи в учении», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В конце мая нынешнего года Кравцов объявил о возобновлении вручения серебряных медалей в школах с 2023/24 учебного года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru