Серебряков заявил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Сергей Серебряков сообщил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле, следует из опубликованного ФСБ видео.
По его словам, в феврале 2023 года он сам инициировал контакт с украинскими спецслужбами и начал сотрудничество с ними. Впоследствии он встретился с куратором в Стамбуле, который предложил ему осуществить ликвидацию российского офицера.
Для выполнения задания Серебряков изготовил самодельное взрывное устройство, используя компоненты, которые он собрал в Рузском районе Подмосковья. Взрывное устройство было установлено под автомобиль, отмечает RT.
Задержанный признался, что за убийство российского офицера ему обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение в размере от $10 до $20 тыс., передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru