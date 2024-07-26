Серебряков заявил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Сергей Серебряков сообщил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле, следует из опубликованного ФСБ видео.

По его словам, в феврале 2023 года он сам инициировал контакт с украинскими спецслужбами и начал сотрудничество с ними. Впоследствии он встретился с куратором в Стамбуле, который предложил ему осуществить ликвидацию российского офицера.

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков учился в ВШЭ и получил стипендию

Для выполнения задания Серебряков изготовил самодельное взрывное устройство, используя компоненты, которые он собрал в Рузском районе Подмосковья. Взрывное устройство было установлено под автомобиль, отмечает RT.

Задержанный признался, что за убийство российского офицера ему обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение в размере от $10 до $20 тыс., передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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