Серебряков заявил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Сергей Серебряков сообщил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле, следует из опубликованного ФСБ видео.

По его словам, в феврале 2023 года он сам инициировал контакт с украинскими спецслужбами и начал сотрудничество с ними. Впоследствии он встретился с куратором в Стамбуле, который предложил ему осуществить ликвидацию российского офицера.