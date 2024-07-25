Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков учился в ВШЭ и получил стипендию

Обвиняемый в организации взрыва автомобиля в Москве был в числе лучших учеников в школе и получил губернаторскую стипендию Волгоградской области за выдающиеся успехи в учебе. Об этом сообщается на сайте лицея Урюпинска.

Согласно сведениям портала, Серебряков неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах по истории.

СМИ: подозреваемый Серебряков работал в банке и писал имя «на украинском»

По данным RT, последним местом работы Серебрякова был банк и он писал свое имя в соцсетях на украинском.

В среду утром на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы.

Замоскворецкий суд сообщил, что объявленный в международный розыск Серебряков был заочно арестован и ему предъявлено обвинение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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