Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков учился в ВШЭ и получил стипендию

По данным RT, последним местом работы Серебрякова был банк и он писал свое имя в соцсетях на украинском.

В среду утром на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы.

Замоскворецкий суд сообщил, что объявленный в международный розыск Серебряков был заочно арестован и ему предъявлено обвинение, передает «Радиоточка НСН».