Серебренников призвал снять санкции с Абрамовича
Режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции с российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом кинодеятель заявил во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале после премьеры своей картины «Жена Чайковского», пишет The Hollywood Reporter.
«Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству», — подчеркнул Серебренников.
Как отметил режиссер, Абрамович активно поддерживает независимый кинематограф в РФ. В частности, бизнесмен создал фонд поддержки кинематографа «Кинопрайм», который помог Серебренникову в производстве фильмов «Жена Чайковского» и «Петровы в гриппе».
Премьера картины Серебренникова о супруге великого русского композитора состоялась в Каннах накануне. Сам режиссер назвал свой фильм «кинолентой о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни», пишет РИА ФАН.
Санкции против Романа Абрамовича и ряда других российских бизнесменов были введены после начала спецоперации России на Украине. Ограничения в отношении экс-владельца «Челси» ввели в Великобритании, США, а также Австралии, напоминает «Свободная пресса».
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