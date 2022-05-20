Серебренников призвал снять санкции с Абрамовича

Как отметил режиссер, Абрамович активно поддерживает независимый кинематограф в РФ. В частности, бизнесмен создал фонд поддержки кинематографа «Кинопрайм», который помог Серебренникову в производстве фильмов «Жена Чайковского» и «Петровы в гриппе».

Премьера картины Серебренникова о супруге великого русского композитора состоялась в Каннах накануне. Сам режиссер назвал свой фильм «кинолентой о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни», пишет РИА ФАН.

Санкции против Романа Абрамовича и ряда других российских бизнесменов были введены после начала спецоперации России на Украине. Ограничения в отношении экс-владельца «Челси» ввели в Великобритании, США, а также Австралии, напоминает «Свободная пресса».

