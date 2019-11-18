«Сердце Лидера»: Участники конкурса управленцев составили рейтинг соцпроектов

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» представили рейтинг самых интересных и полезных соцпроектов для реализации в рамках задания «Сердце Лидера». Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, в общей сложности поступило более 21 тысячи предложений по реализации проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

В итоге самыми популярными темами стали: «Просвещение и образование» (4809 заявок); «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1862). Также в числе наиболее популярных оказались «Семья: сохранение традиций и ценностей», «Внутренний туризм: новые формы и маршруты», «Проекты в области науки» и другие.

В лидеры рейтинга проектов, получивших наибольшие баллы от участников, вошли идеи, которые направлены на улучшение организации медицинской помощи. Это такие проекты, как: «Доступная онкодиагностика» – организация группы специалистов для выездных мероприятий; «Здоровые дети – будущее России!», а также «Семья: сохранение традиций и ценностей», «Просвещение и образование» и другие.

Добавим, выбрать проект конкурсанты должны в период с 18 ноября по 8 декабря. Реализовать его необходимо будет до 1 марта 2020 года, и загрузить отчет о проделанной работе в личный кабинет.

Напомним, 4 октября Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи.