Сербия выдала России афериста, «продававшего» статус депутата Госдумы

Сербия передала России мошенника, который занимался продажей статуса депутата Госдумы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник через посредника предложил потерпевшему свои услуги по получению статуса депутата Госдумы.

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По данным ведомства, мошенник запросил 5 млн рублей за услугу, но не планировал ее выполнять, так как не обладал соответствующими полномочиями.

В МВД уточнили, что в 2023 году было начато уголовное дело по статье о мошенничестве, после чего фигуранту было предъявлено обвинение. Октябрьский районный суд Владимира избрал для него меру пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:МошенничествоРоссияСербия

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