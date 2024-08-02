Сербия выдала России афериста, «продававшего» статус депутата Госдумы

По данным ведомства, мошенник запросил 5 млн рублей за услугу, но не планировал ее выполнять, так как не обладал соответствующими полномочиями.

В МВД уточнили, что в 2023 году было начато уголовное дело по статье о мошенничестве, после чего фигуранту было предъявлено обвинение. Октябрьский районный суд Владимира избрал для него меру пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».