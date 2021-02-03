Сербия наладит собственное производство вакцины «Спутник V»
Сербия при поддержке России начнёт самостоятельное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в администрации президента Сербии Александра Вучича по итогам его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее в среду состоялась телефонная беседа Путина и Вучича, сообщает «Свободная пресса». Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, а также обсудили борьбу с COVID-19.
Как сообщает администрация сербского лидера, Вучич поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, за поставки российской вакцины.
«Президент заявил, что Сербия, при помощи специалистов из России, построит объекты и будет самостоятельно производить вакцины», — цитирует ТАСС сообщение.
Кроме того, сербский президент подтвердил намерение развивать стратегические отношения с РФ. По мнению Вучича, необходимо обратить особое внимание на «увеличение товарооборота, завершение текущих и запуск новых энергетических и инфраструктурных проектов», а также укрепление сотрудничества в технологической, инновационной и военно-технической сферах.
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