«Коммерсантъ»: Россия получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых из-за рубежа

В прошлом году российской стороне не удалось добиться выдачи 54 человек. С начала года РФ отказали в международно-правовом сотрудничестве 32 раза, в том числе 28 раз — из-за политических мотивов, пишет Ura.ru.

Рекордсменом по отказам стала Швейцария, которая не удовлетворила просьбы Москвы об экстрадиции 22 раза. При этом до начала конфликта на Украине Берн активно предоставлял помощь. Как отметили в Минюсте Швейцарии, отказы связаны с «наивысшим сомнением» в готовности РФ придерживаться международно-правовых обязательств в связи с оказываемой помощью.

Кроме того, Латвия отказала России в выдаче фигурантов четыре раза, объясняя эти шаги политическим преследованием обвиняемых и риском нанесения ущерба суверенитету страны.

Генпрокуратура РФ связала решения зарубежных стран c «русофобией» из-за специальной военной операции на Украине и отметила, что экс-партнеры нарушают принципы взаимности и неотвратимости наказания, поощряя таким образом международную преступность.

