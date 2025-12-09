«Снижение почти на литр – это существенное снижение, почти на 10% за год. Вопрос тогда, чем оно вызвано. Я не вижу факторов, которые могут вызвать значительное снижение. Если это не уход в серую зону, то что? У нас минимум 25% - это серая зона, которую невозможно учесть, это суррогатный алкоголь. Должно быть проведено официальное исследование. У меня даже официальные цифры вызывают сомнения. Чтобы сделать выводы, нужно вести многолетний подсчет по единой методике», - отметил он.

По его словам, ограничения продажи алкоголя не могут привести к желаемому результату, ярким примером стала Вологодская область.

«Очень сомнительный аргумент, что повлияли ограничения по продажам. У нас есть самый звенящий пример – Вологодская область. Там были приняты самые жесткие меры, но там произошло увеличение потребления. По Вологодской области у нас следующая статистика по литрам: январь - 9,56, февраль - 9,31, март - 9,31, апрель - 9,78, май - 9,58, июнь - 9,4, июль - 9,48, ноябрь - 9,84. Я могу сказать, что за последние пять лет нет никакого движения, все в рамках погрешности – чуть больше или чуть меньше. Пик потребления у нас всегда приходится в зимние месяцы: в новогодние праздники, 23 февраля, 14 февраля», - заключил собеседник НСН.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

