Сенаторы выступили за отмену налога на сдачу бутылок
Комитет Совета федерации по экономической политике направил в кабмин России проект закона об отмене налога на доходы физических лиц со сдачи бутылок в переработку, пишут «Ведомости».
По словам сенаторов, пробел в законодательстве останавливает торговые сети устанавливать фандоматы на прием вторсырья. Сегодня нельзя начислять деньги со сдачи тары в фандоматы напрямую на счет гражданина. В противном случае это будет считаться налогооблагаемым доходом. По этой причине фандоматы начисляют бонусные рубли на счета транспортных карт или отправляют деньги в благотворительные фонды.
Как отмечает Минприроды, речь идет о пластиковой и стеклянной таре. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что поручено проработать отмену НДФЛ с доходов от реализации вторсырья.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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