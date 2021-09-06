Сенаторы выступили за отмену налога на сдачу бутылок

По словам сенаторов, пробел в законодательстве останавливает торговые сети устанавливать фандоматы на прием вторсырья. Сегодня нельзя начислять деньги со сдачи тары в фандоматы напрямую на счет гражданина. В противном случае это будет считаться налогооблагаемым доходом. По этой причине фандоматы начисляют бонусные рубли на счета транспортных карт или отправляют деньги в благотворительные фонды.

Как отмечает Минприроды, речь идет о пластиковой и стеклянной таре. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что поручено проработать отмену НДФЛ с доходов от реализации вторсырья.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

