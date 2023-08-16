Сенаторы разработали проект о запрете фото и видео с последствиями атак ВСУ

По его словам, запрет предлагается ввести в отношении материалов «о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах».

Также предлагается запретить распространение фото и видео с информацией о работе военных подразделений или о последствиях обстрела или попадания снаряда на территории РФ.

«Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель, выявляет методом математического расчёта местоположение пусковой установки», - пояснил глава комитета СФ.

Клишас добавил, что законопроект предполагает признание подобных материалов «противоправной, опасной для общества и государства информацией». Размер штрафа для граждан предлагается установить в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность и можно будет отправиться в тюрьму на срок до трёх лет.

Ранее депутаты республики Крым предложили штрафовать россиян за публикации фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

