Клишас анонсировал исправление спорных положений закона о военной службе

Поправки к закону о воинской службе, которые в ускоренном порядке приняла Госдума, скорректируют в осеннюю сессию. Об этом заявил сетевому изданию BRIEF председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Он уточнил, что намерен лично внести поправку, согласно которой призывник получит право пользоваться услугами юриста по соглашению. Клишас выразил пожелание, чтобы поправка прошла все стадии принятия еще до начала осеннего призыва.

Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре вручённых

Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым, юристы и родственники не смогут представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах. Клишас заявил ранее, что это положение нарушает Конституцию.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с такой оценкой не согласился экс-замминистра обороны РФ, ныне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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ФОТО: Анна резникова
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