Сенаторы приняли закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве

Сенаторы утвердили законопроект, который позволяет исключить выплаты участникам специальной военной операции (СВО) из конкурсной массы при банкротстве граждан, сообщает РИА Новости.

Документ разработан для улучшения системы социальных гарантий, предоставляемых участникам СВО.

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В настоящее время при начале процедуры банкротства гражданина все его имущество, включая выплаты за участие в спецоперации, попадает в конкурсную массу и используется для погашения долгов. Однако существуют исключения из этого перечня: единственное жилье, рабочее оборудование, выплаты, равные прожиточному минимуму, алименты и др.

Закон исключает выплаты участникам СВО из конкурсной массы при банкротстве, запрещая их взыскание и блокировку счетов. Разногласия по этому поводу будут рассматриваться в упрощенном порядке. Закон вступит в силу с момента официального опубликования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
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