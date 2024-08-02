Сенаторы приняли закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве

В настоящее время при начале процедуры банкротства гражданина все его имущество, включая выплаты за участие в спецоперации, попадает в конкурсную массу и используется для погашения долгов. Однако существуют исключения из этого перечня: единственное жилье, рабочее оборудование, выплаты, равные прожиточному минимуму, алименты и др.

Закон исключает выплаты участникам СВО из конкурсной массы при банкротстве, запрещая их взыскание и блокировку счетов. Разногласия по этому поводу будут рассматриваться в упрощенном порядке. Закон вступит в силу с момента официального опубликования, передает «Радиоточка НСН».