Госдума уточнила порядок использования гаджетов в зоне СВО
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, предусматривающий дисциплинарный арест участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов за ношение гаджетов во время службы.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за данный проступок предусматривается наказание в виде дисциплинарного ареста на срок до 10 суток.
Также депутатами была одобрена поправка, которая разрешает военнослужащим иметь при себе и использовать гаджеты, которые необходимы для выполнения боевых задач.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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