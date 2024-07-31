Госдума уточнила порядок использования гаджетов в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за данный проступок предусматривается наказание в виде дисциплинарного ареста на срок до 10 суток.

Также депутатами была одобрена поправка, которая разрешает военнослужащим иметь при себе и использовать гаджеты, которые необходимы для выполнения боевых задач.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

