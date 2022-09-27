Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных

Для призывников, попавших под частичную мобилизацию, правительством прорабатываются дополнительные меры поддержки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот», — добавил глава кабмина.

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Он обратился к представителям российского бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов с призывом выдвигать свои предложения.

Мишустин также отметил, что для обеспечения трудовых гарантий мобилизованным потребуется корректировка законодательства.

Ранее глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о правах мобилизованных граждан в рамках Трудового кодекса.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:МобилизацияЛьготыПравительство РоссииМихаил Мишустин
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