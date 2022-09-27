Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных
Для призывников, попавших под частичную мобилизацию, правительством прорабатываются дополнительные меры поддержки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
«Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот», — добавил глава кабмина.
Он обратился к представителям российского бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов с призывом выдвигать свои предложения.
Мишустин также отметил, что для обеспечения трудовых гарантий мобилизованным потребуется корректировка законодательства.
Ранее глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о правах мобилизованных граждан в рамках Трудового кодекса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Песков не стал комментировать слухи о создании Крымского федерального округа
- Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных
- «Чрезвычайно обеспокоены»: Песков не исключил диверсию на «Северном потоке»
- В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море
- СМИ: В Новосибирске экс-сенатора Лаптева задержали по подозрению в получении взятки
- Microsoft ограничил доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян
- В Думе заявили о возможной мобилизации трёх тысяч медработников
- Экс-постпред при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
- Борт МЧС готов к эвакуации в Москву раненых при стрельбе в школе Ижевска
- Казахстан назвал условие выдачи России разыскиваемых за уклонение от мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru