Сенаторы одобрили проект о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Совет Федерации единогласно одобрил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу в рамках мобилизации.
Документ призвал поддержать организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации, передает РИА Новости.
Согласно законопроекту, кредитные каникулы должны быть предоставлены предпринимателю на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Также этот срок может быть продлен на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим». Обратиться к кредитору за такими каникулами бизнесмены смогут до конца 2023 года, имея при себе документы, подтверждающие мобилизацию.
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