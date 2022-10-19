Сенаторы одобрили проект о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Согласно законопроекту, кредитные каникулы должны быть предоставлены предпринимателю на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Также этот срок может быть продлен на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим». Обратиться к кредитору за такими каникулами бизнесмены смогут до конца 2023 года, имея при себе документы, подтверждающие мобилизацию.



