Сенаторы одобрили проект о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Совет Федерации единогласно одобрил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу в рамках мобилизации.

Документ призвал поддержать организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации, передает РИА Новости.

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Согласно законопроекту, кредитные каникулы должны быть предоставлены предпринимателю на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Также этот срок может быть продлен на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим». Обратиться к кредитору за такими каникулами бизнесмены смогут до конца 2023 года, имея при себе документы, подтверждающие мобилизацию.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесКредитыСовет Федерации РФ
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