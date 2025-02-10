Сенаторы начали использовать отечественный мессенджер Express
Сенаторы перешли на использование мессенджера Express, который предлагает улучшенную защиту данных, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.
По словам Шейкина, мессенджер является отечественной разработкой и обеспечивает более высокий уровень защиты, что крайне важно для служебной переписки, содержащей конфиденциальную информацию и важные документы.
Он подчеркнул, что парламентарии должны быть уверены в надежности своих коммуникаций и в том, что они защищены от несанкционированного доступа и перехвата.
Мессенджер Express — это отечественная разработка, ориентированная на обеспечение высокого уровня безопасности и контроля над данными. Созданный с учетом потребностей государственных структур и корпоративных клиентов, он гарантирует защиту переписки и конфиденциальной информации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru