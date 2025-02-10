Сенаторы начали использовать отечественный мессенджер Express

Он подчеркнул, что парламентарии должны быть уверены в надежности своих коммуникаций и в том, что они защищены от несанкционированного доступа и перехвата.

Мессенджер Express — это отечественная разработка, ориентированная на обеспечение высокого уровня безопасности и контроля над данными. Созданный с учетом потребностей государственных структур и корпоративных клиентов, он гарантирует защиту переписки и конфиденциальной информации, передает «Радиоточка НСН».

