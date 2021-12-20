Сенатор: В Совфеде не обсуждают штрафы за отказ от вакцинации

Возможность введения штрафов за отказ от вакцинации не обсуждается в Совете Федерации. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого.

Он считает, что «в этом нет необходимости», а принуждение граждан наоборот вызовет только протестные настроения. По его мнению, в результате введения штрафных санкций количество вакцинировавшихся россиян все равно не увеличится. Сенатор выступил за убеждение граждан проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции.

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При этом Круглый отметил, что, если решение о штрафах за отказ от вакцинации все-таки будет принято, его необходимо будет регулировать федеральным законом, что, по мнению парламентария, является сложным процессом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти рассматривают опыт других стран по введению штрафов за отказ проходить вакцинацию. По ее словам, необходимо оценить эффективность их опыта, чтобы определить, насколько такая мера применима в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорШтрафыКоронавирусВакцинацияСовет Федерации РФ
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