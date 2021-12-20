Сенатор: В Совфеде не обсуждают штрафы за отказ от вакцинации

Возможность введения штрафов за отказ от вакцинации не обсуждается в Совете Федерации. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого.

Он считает, что «в этом нет необходимости», а принуждение граждан наоборот вызовет только протестные настроения. По его мнению, в результате введения штрафных санкций количество вакцинировавшихся россиян все равно не увеличится. Сенатор выступил за убеждение граждан проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции.