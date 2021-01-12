Сенатор США призвал запретить авиаперелеты тем, кто вторгался в здание Конгресса

Шумер назвал протестующих "мятежниками" и подчеркнул, что многие из них "находятся в розыске". По мнению сенатора, те, кто были задействованы в захвате здания Конгресса, являются угрозой для Штатов. По словам Шумера, участникам незаконного захвата здания необходимо запретить полеты.

Политик также добавил, что участники беспорядков в центре Вашингтона продолжают представлять угрозу безопасности. По данным Шумера, эту информацию подтверждают сотрудники правоохранительных органов.

