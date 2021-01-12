Сенатор США призвал запретить авиаперелеты тем, кто вторгался в здание Конгресса

Лидер демократической коалиции в Сенате Конгресса США Чак Шумер на своем выступлении в Нью-Йорке заявил, что властям страны необходимо следует запретить авиаперелеты тем, кто участвовал в штурме Капитолия. Об этом сообщает ТАСС.

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Шумер назвал протестующих "мятежниками" и подчеркнул, что многие из них "находятся в розыске". По мнению сенатора, те, кто были задействованы в захвате здания Конгресса, являются угрозой для Штатов. По словам Шумера, участникам незаконного захвата здания необходимо запретить полеты.

Политик также добавил, что участники беспорядков в центре Вашингтона продолжают представлять угрозу безопасности. По данным Шумера, эту информацию подтверждают сотрудники правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперелетыБеспорядкиКонгресс США
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