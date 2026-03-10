В России в 2025 году пресекли деятельность 79 террористических ячеек

Почти 80 ячеек террористов разгромили в России в прошлом году. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.

«В 2025 году... пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Задержаны более 2,5 тысячи бандитов и их пособников», - сообщил председатель НАК.

Кроме того, Бортников отметил, что силовики при оказании вооруженного сопротивления ликвидировали 27 террористов, пишет RT.

Ранее директор ФСБ отчитался о предотвращении 308 терактов в РФ в прошлом году.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
