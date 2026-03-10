Андреева сломала ракетку и выругалась на болельщиков после поражения в США

Россиянка Мирра Андреева сломала ракетку после проигрыша в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

Андреева встретилась на корте с чешкой Катериной Синяковой. Россиянка уступила сопернице, матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, пишет RT.

После проигрыша российская теннисистка сломала ракетку и нецензурно выругалась в сторону болельщиков.

Мирре Андреевой 18 лет, она занимает 8 строчку в рейтинге WTA.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

