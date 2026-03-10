Андреева сломала ракетку и выругалась на болельщиков после поражения в США
10 марта 202611:15
Россиянка Мирра Андреева сломала ракетку после проигрыша в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.
Андреева встретилась на корте с чешкой Катериной Синяковой. Россиянка уступила сопернице, матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, пишет RT.
После проигрыша российская теннисистка сломала ракетку и нецензурно выругалась в сторону болельщиков.
Мирре Андреевой 18 лет, она занимает 8 строчку в рейтинге WTA.
Горячие новости
- Кабмин выделит 500 млн рублей на поддержку энергетики Белгородской области
- Суд оштрафовал Google еще на 11,4 млн рублей
- В США заявили, что более 50 иранских кораблей были повреждены или потоплены
- В России в 2025 году пресекли деятельность 79 террористических ячеек
- «Успокоил биржу»: Почему Трамп не отменит нефтяные санкции против России
- Андреева сломала ракетку и выругалась на болельщиков после поражения в США
- Бортников заявил о предотвращении новых атак на Крымский мост
- Баканов: Сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году
- Композитор Зацепин заявил о спаде в развитии музыкальных направлений
- В России в 2025 году предотвратили 308 терактов