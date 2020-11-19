Миронов заявил о крахе пенсионной реформы

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, передаёт Ura.ru.

Председатель партии считает, что экономическому блоку правительства пора признать провал пенсионной реформы, так как средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум и на эти средства «невозможно прожить».

«С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1 300 рублей. Ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста на пять лет», - добавил председатель «СР».

Миронов уверен, что необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. «Это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и даст пенсионерам гарантии» - подытожил политик.

Ранее в ходе онлайн брифинга в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал повышение пенсионного возраста, заявив, что для этого не было ни экономических, ни социальных, ни политических оснований. «Люди этого не простят никогда, потому что их обманули», - отметил лидер «СР».

