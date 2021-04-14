Ирландия завела дело в отношении Facebook после сообщений об утечке данных

Ирландская комиссия по защите данных заявила, что инициировала расследование в отношении компании Facebook после сообщений об утечке данных пользователей одноименной соцсети в открытый доступ в интернет. Об этом пишет Reuters.

Первые сообщения об утечке данных пользователей появились в начале апреля. По данным ряда СМИ, личные данные более 530 миллионов пользователей, включая номера телефонов, имена, даты рождения и адреса электронной почты, попала в сеть.

Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных россиян

Представители Facebook в ответ исключили возможность утечки. В Facebook считает, что эти данные были получены до 2019 года не путем взлома, а через извлечение данных с платформы с помощью функции импорта контактов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкаFacebookИрландия
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