Ирландия завела дело в отношении Facebook после сообщений об утечке данных
Ирландская комиссия по защите данных заявила, что инициировала расследование в отношении компании Facebook после сообщений об утечке данных пользователей одноименной соцсети в открытый доступ в интернет. Об этом пишет Reuters.
Первые сообщения об утечке данных пользователей появились в начале апреля. По данным ряда СМИ, личные данные более 530 миллионов пользователей, включая номера телефонов, имена, даты рождения и адреса электронной почты, попала в сеть.
Представители Facebook в ответ исключили возможность утечки. В Facebook считает, что эти данные были получены до 2019 года не путем взлома, а через извлечение данных с платформы с помощью функции импорта контактов.
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