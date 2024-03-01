Сенатор призвал оставить право на аборты только государственным клиникам
Частные организации не заинтересованы в беседе с пожелавшей сделать аборт женщиной, заявил в пресс-центре НСН Айрат Гибатдинов.
Право на аборты следует оставить только государственным клиникам, которые будут заинтересованы в том, чтобы провести беседу с беременной женщиной, в то время как частные клиники не заинтересованы в подобных диалогах из-за дохода. Об этом в пресс-центре НСН заявил член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов.
«Что касается полного запрета, то этого делать нельзя – у нас должны быть государственные учреждения. Здесь обязывать законодательно закреплять я не вижу смысла –это будет определенного рода, мне кажется, давлением, на женщину. Пропагандировать и запускать социальную рекламу будет эффективно. Повысить статус мамы, статус деторождения – это необходимо стране. Надо постоянно говорить, что это важно для нашего государства, престижно быть многодетной мамы, и президент уделяет этому много внимания», - сказал он.
Гибатдинов также пояснил, что частные клиники не очень заинтересованы в беседе с желающей сделать аборт женщиной.
«Я полагаю, что если это будет законодательно закреплено, и у кого-то возникнет такая необходимость, он будет обращаться в государственную клинику, где соответствующие специалисты будут беседовать с тем, у кого есть такие намерения. У частной клиники нет интереса тебя отговаривать, но есть интерес получить средства за предполагаемую услугу и отпустить человека. А в государственном учреждении будет задача отговорить», - добавил сенатор.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН сообщила, что регионы поддержали премию врачам за убеждение беременных сохранить ребенка.
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