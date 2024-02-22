Милонов заявил, что священники точно смогут отговорить женщину от аборта

«Любой священник, даже только окончивший семинарию, отстаивает абсолютное благо и добро. Ему не составит труда отговорить женщину от совершения этого страшного поступка», - отметил он.

Милонов напомнил, что сегодня предлагается запретить частным клиникам проводить аборты, так как они только зарабатывают на этом деньги.

«Подпольные аборты сегодня называются коммерческими, в частной медицине права женщины не защищены. Если мы оставляем частные клиники, у нас будет повышенный риск и никакого контроля не будет. Поэтому и предлагается, чтобы этим занимались государственные клиники. Частные клиники любят делать аборты на достаточно поздних сроках. Они спокойно к этому относятся, деньги получают. Они потом еще и за громадные деньги будут лечить эту девушку, которая сначала сделать аборт, а потом страдает от бесплодия», - объяснил депутат.

Также депутат положительно оценил идею городской больницы в Благовещенске выдавать женщинам, которые хотят сделать аборт, детские пинетки.

«Это хороший добрый метод. Это не давление. Давление – это попытка любой частной организации сказать девушке, что аборт безопасен. Это ложь и преступление. Врач не может сказать, что аборт полностью безопасен. Такой врач врун и негодяй», - подытожил собеседник НСН.

Решившейся на аборт женщине необходимо оказать психологическую поддержку вместо давления и «издевательства» с вручением пинеток, сказала ранее «Радиоточке НСН» гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

