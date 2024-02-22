Милонов заявил, что священники точно смогут отговорить женщину от аборта
Частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, что нарушает права женщин, заявил НСН Виталий Милонов.
Частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, подобные процедуры должны быть доступны только в государственных учреждениях и сопровождаться консультацией со священником, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.
Ранее Патриарх Кирилл заявил, что на консультациях женщин перед абортами должны присутствовать священники. Он пообещал поднять вопрос «на более высоком уровне», если будет возникать «организованное сопротивление». Милонов эту идею поддержал.
«Любой священник, даже только окончивший семинарию, отстаивает абсолютное благо и добро. Ему не составит труда отговорить женщину от совершения этого страшного поступка», - отметил он.
Милонов напомнил, что сегодня предлагается запретить частным клиникам проводить аборты, так как они только зарабатывают на этом деньги.
«Подпольные аборты сегодня называются коммерческими, в частной медицине права женщины не защищены. Если мы оставляем частные клиники, у нас будет повышенный риск и никакого контроля не будет. Поэтому и предлагается, чтобы этим занимались государственные клиники. Частные клиники любят делать аборты на достаточно поздних сроках. Они спокойно к этому относятся, деньги получают. Они потом еще и за громадные деньги будут лечить эту девушку, которая сначала сделать аборт, а потом страдает от бесплодия», - объяснил депутат.
Также депутат положительно оценил идею городской больницы в Благовещенске выдавать женщинам, которые хотят сделать аборт, детские пинетки.
«Это хороший добрый метод. Это не давление. Давление – это попытка любой частной организации сказать девушке, что аборт безопасен. Это ложь и преступление. Врач не может сказать, что аборт полностью безопасен. Такой врач врун и негодяй», - подытожил собеседник НСН.
Решившейся на аборт женщине необходимо оказать психологическую поддержку вместо давления и «издевательства» с вручением пинеток, сказала ранее «Радиоточке НСН» гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
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