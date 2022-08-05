Сенатор предложил ввести в школе курсы по автовождению

Курсы автовождения необходимо ввести для старшеклассников, чтобы затем они могли получить права. С таким предложением выступил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

По его словам, в школах нужно преподавать теоретическую и практическую часть вождения, причем последнюю стоит расширить.

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В беседе с РИА Новости сенатор заявил, что участие в таких занятиях должно быть добровольным.

Ранее эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики» в письме на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова предложили включить в программу курсов автовождения отработку навыков скоростного вождения на автомагистралях, управления в темное время суток на неосвещенных дорогах, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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